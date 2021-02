La dernière mise à jour du Chromecast améliore la lecture des contenus 4K et Dolby Atmos

Google vient de déployer une nouvelle mise à jour majeure à destination de son Chromecast avec Google TV. Cette mise à jour firmware promet notamment une meilleure prise en charge des contenus en 4K, mais aussi des améliorations au niveau du son, et notamment des formats Dolby Atmos et Dolby Digital Plus.

Par ailleurs, Google promet que cette nouvelle version du firmware va permettre de réduire considérablement les erreurs système, et éviter (autant que possible) les affichages du mode « Recovery » d'Android TV. Les messages d'erreur seront également plus clairs, avec diverses instructions visant à expliquer le pourquoi du comment.