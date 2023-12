L'application NordVPN débarque à son tour sur Apple TV

Tout juste présentée par Nord Security, NordVPN pour Apple TV est d’ores et déjà disponible au téléchargement dans l’App Store. S’il était jusqu’ici possible de configurer le VPN sur son routeur ou dans les paramètres de l’Apple TV, il fallait s’armer de patience et ne pas craindre de mettre les mains dans le cambouis. La seule manière de profiter du service sur sa télé connectée consistait à télécharger et installer des fichiers de configuration sur sa box Internet dans le premier cas, ou modifier manuellement les DNS de l’Apple TV dans le deuxième cas.