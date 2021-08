NordVPN est désormais entièrement compatible avec les Mac M1

Dans sa dernière version pour Mac, la 6.6.1, NordVPN tourne donc nativement sous Apple M1. Avant cela, le client pour Mac utilisait le traducteur de code Rosetta 2, qui assurait une compatibilité entre les applications pour Mac Intel et les ordinateurs équipés d'une puce Apple Silicon, ce qui pouvait occasionner des bugs. Grâce à cette nouveauté, les utilisateurs et utilisatrices devraient observer un gain en stabilité, de bien meilleures performances et une interface plus fluide.