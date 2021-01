VLC et Microsoft Edge bêta désormais compatibles avec les Mac M1

Parce qu'il est gratuit et compatible avec des dizaines de formats audio et vidéo, le lecteur multimédia VLC est sans doute le plus populaire de sa catégorie. Et le voici disponible de manière native sur les derniers Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro.

Jusqu'à présent, l'application fonctionnait grâce à l'émulateur Rosetta 2 chargé de traduire à la volée les instructions x86 vers ARM. Cependant, outre de meilleures performances globales, la prise en charge native permet également d'assurer une meilleure autonomie. Et pour la lecture de vidéos en haute qualité sur un ordinateur portable, le point n'est pas négligeable.

Cette mise à jour en version 3.0.12 apporte également quelques améliorations pour le système macOS Big Sur, avec notamment quelques corrections sur l'audio ainsi que sur l'ajustement automatique de la résolution en streaming.