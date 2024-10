Si le marché des applications ARM reste encore timide, il n’est pas déraisonnable de penser que le développement des architectures idoines pousse les éditeurs de logiciels à s’y conformer. La semaine dernière, le navigateur Arc Browser mettait un pied dans l’univers ARM pour offrir une alternative sérieuse à Chrome et Edge sur les PC Copilot+. Chez les fournisseurs de réseau privé virtuel, ExpressVPN et NordVPN avaient déjà été devancés par Surfshark et Windscribe. On peut donc logiquement espérer que d’autres noms du secteur devraient bientôt rejoindre cette liste restreinte, à l’image de Proton VPN ou CyberGhost.