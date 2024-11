Après avoir dévoilé coup sur coup deux applications natives pour tvOS et Windows ARM, Proton vient de communiquer sa feuille de route pour les semaines et mois à venir concernant son VPN. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est plutôt chargée. Des changements et des nouveautés qui s’inscrivent dans une dynamique de lutte pour les libertés en ligne, chère à la fondation suisse. Au programme de cet hiver 2024-2025, plus de confidentialité, moins de fuites de données.