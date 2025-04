Parmi les autres éléments novateurs de Notion Mail, notons une modernisation des modèles de réponse. Il est ainsi possible de sauvegarder des portions de texte que l'IA se chargera de les ajuster pour chaque contexte. Pour simplifier les rendez-vous, il sera aussi possible de partager les disponibilités de son calendrier via une simple commande.

Pour l'heure uniquement disponible en anglais, Notion Mail est gratuit avec une période d'essai pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle. L'entreprise précise que les données personnelles des utilisateurs ne contribuent pas à entrainer son IA.