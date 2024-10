Ayant séduit plus de 100 millions d'utilisateurs, la plateforme collaborative spécialisée en prise de notes et gestion de projets Notion a annoncé de nombreuses nouveautés lors de l'événement Make with Notion. Parmi elles, on trouve notamment un tout nouveau client mail, sobrement nommé Notion Mail.

Proposant plusieurs fonctionnalités IA, il sera prochainement intégré à l'application. L'annonce survient quelques mois après le rachat de la messagerie Skiff en février dernier.