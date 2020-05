L'application de productivité Notion se débarrasse de ses limites pour les utilisateurs gratuits

Notion est peut-être moins connue que Evernote ou Trello. Mais l’application développée par Notion Labs a cela de particulier qu’elle permet de regrouper prise de notes, tableurs, gestion de projets et bien d’autres choses encore .

Des classes qui, d’ailleurs, ont été les premières à bénéficier de la version gratuite de Notion. En septembre dernier, rappelle The Verge, Notion avait déjà fait sauter les limites de création de blocs pour les étudiants et professeurs qui utilisent son produit.

Via son interface épurée, l’utilisateur peut ainsi créer des espaces de travail différents, et y ranger des pages, lesquelles contiennent là des to-do lists, là un tableau kanban, ici un wiki ou encore un tableur ou une base de données.

Partant du constat que, s’ils sont puissants individuellement, les outils actuels (Google Docs, Evernote, GitHub, Dropbox, Trello...) ne sont finalement bons qu’à une chose, Notion se propose de regrouper tous leurs avantages en une seule et même interface.

Notion est une application que l’on range communément dans la catégorie « productivité ». Elle permet d’organiser son travail, ses idées, et de garder une trace de tout ce qu’on peut y mettre. Une espèce de log géant qui vous permet de vous y retrouver au jour le jour.

Le gros point fort de Notion est justement de permettre de lier toutes ces pages entre elles, et de les faire communiquer. Pour couronner le tout, Notion intègre les APIs de plus de 50 applications (G Docs, Twitter, Typeforme, Invision, Figma ...) pour le rendre encore plus puissant. Enfin, la communauté met aussi à disposition des templates déjà prêts à l'usage afin d'inspirer les utilisateurs un peu perdus.