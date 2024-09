Pour le lancement de la nouvelle version de son hub, Nextcloud a vu grand. Soucieuse de rendre son produit plus maniable et plus efficace, la firme allemande a entièrement revu le design de ses applications. Place désormais à une mise en page plus condensée et équilibrée, aux bords arrondis, et à des arrière-plans dynamiques, capables notamment de s'adapter aux thèmes sombres.