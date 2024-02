Le Récapp' : Bard devient Gemini, Copilot se paye un énième lifting, Bluesky disponible pour le grand public, les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

Cette semaine, Google a passer une étape dans son aventure IA avec le lancement de Gemini, succédant à Bard. Ce rebranding s'accompagne de la sortie d'une application Android dédiée, offrant aux utilisateurs une alternative robuste à Google Assistant. Gemini Ultra 1.0, la version la plus avancée du modèle de langage de Google, promet des fonctionnalités avancées telles que la gestion des conversations longues, la compréhension du contexte et la réalisation de tâches complexes. Les utilisateurs iOS pourront quant à eux retrouver Gemini dans leur application Google. Pour accéder à ces capacités supérieures, Google propose un abonnement Gemini Advanced inclus dans le plan Google One AI Premium à 20 $ par mois, qui offre également 2 To de stockage sur Google Drive. Si le rebranding prend effet dans toutes les régions où Bard était déjà disponible, il faudra attendre encore un petit peu avant de pouvoir converser avec Gemini Ultra 1.0 en français. Google a en effet précisé que le nouveau modèle ne serait pas disponible en Europe tout de suite pour des raisons légales. Les fonctionnalités multimodales du nouveau modèle devront elles aussi attendre, de même pour l'intégration de Gemini a plus de services de la firme de Mountain View.