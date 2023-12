Le Récapp' : Threads enfin disponible, synchronisation d'historique sur Vivaldi, Mozilla lance son page builder, les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

Transitionnant de l'univers des réseaux sociaux à celui des navigateurs web, Vivaldi dévoile sa version 6.5, regorgeant de fonctionnalités innovantes pour les utilisateurs de bureau et iOS. Cette mise à jour apporte un panel de sessions sur le volet latéral, permettant une gestion aisée des sessions enregistrées et un accès rapide à des groupes d'onglets organisés. Outre la synchronisation améliorée des onglets ouverts et de l'historique complet, la fonctionnalité des règles de l'espace de travail automatise le déplacement des onglets vers des espaces prédéfinis, allégeant le fardeau de l'organisation manuelle. En parallèle, l'application iOS se dote de personnalisation accrue, incluant la position ajustable des barres d'adresse et d'onglets, des fonds d'écran personnalisés et une synchronisation sécurisée de l'historique.