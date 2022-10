macOS Ventura débarque sur vos Mac : voici les nouveautés de la mise à jour d'Apple

Pour le reste, macOS Ventura apporte à Mail la possibilité de programmer l'envoi de ses courriers, et à Messages deux options pour modifier et supprimer des missives envoyées via iMessage. Le nouveau système introduit enfin le support des Passkeys, ces identifiants biométriques qui se présentent comme les successeurs des mots de passe, et Metal 3 pour améliorer les performances des jeux conçus pour la plateforme.