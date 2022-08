Apple déploie la 3e bêta publique d'iOS 16, d'iPadOS 16 et de macOS Ventura

Concernant macOS Ventura, les nouveautés sont moins visibles. Apple semble davantage occupée à résoudre les nombreux bugs encore présents et à affiner les améliorations apportées au système. On pense notamment à Stage Manager, une nouvelle interface pour le multitâche qui trouvera également une place dans iPadOS 16 et dont nous vous avons proposé un premier aperçu il y a plusieurs semaines.

macOS Ventura va également entièrement revoir le panneau des « Préférences Système », désormais appelé « Réglages » comme sur l'iPhone. Sa disposition sera similaire à celle disponible depuis des lustres sur les smartphones et tablettes frappés d'une pomme. Changer les habitudes historiques des utilisateurs Mac est risqué, et Apple semble vouloir effectuer la transition la plus douce possible en revoyant régulièrement l'interface de ce menu durant le programme bêta.