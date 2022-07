Comment installer la version bêta publique de macOS Ventura

L'année 2022 n'échappe pas à la règle et en plus des bêtas d'iOS 16 et d'iPadOS 16 disponibles depuis peu, Apple a publié la première version de test de macOS Ventura, le prochain système d'exploitation des MacBook, iMac et autres Mac Mini qui sortira en version finalisée à la fin de cette année.

Si à première vue les nouveautés semblent minces, macOS Ventura propose tout de même plusieurs améliorations très attendues comme des options supplémentaires dans les applications Mail, Messages et Photos, des fonctionnalités de travail collaboratif ou encore Stage Manager, un nouveau système multi-tâche pour travailler plus efficacement avec de multiples applications.

On peut également citer la possibilité d'utiliser son iPhone en tant que webcam pour remplacer le capteur intégré à son MacBook, le tout sans fil.