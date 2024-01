Le Récapp' : du nouveau pour vos navigateurs et l'annonce officielle du sideloading sur iOS, les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

Mozilla a récemment dévoilé la version 122.0 de Firefox, marquant des avancées notables dans l'expérience utilisateur et la compatibilité Web. Cette mise à jour introduit l'affichage d'images et de descriptions pour les suggestions de recherche, une amélioration notable dans la qualité des traductions de pages Web, et un support accru pour les passkeys iCloud sur macOS. Pour les développeurs Web, Firefox offre maintenant des suggestions d'articles MDN Web Docs directement dans la barre d'adresse. De plus, la prise en charge de nouvelles normes CSS et la compatibilité améliorée pour les langues d'Asie de l'Est et du Sud-Est renforcent l'expérience de navigation. Enfin, Firefox présente un nouveau package .deb pour les utilisateurs de distributions basées sur Debian.