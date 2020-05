Slack annonce la suppression des métadonnées des photos qui transitent par sa plateforme

La date et l'heure du cliché, la taille de l'image, la marque et le modèle de l'appareil ayant pris la photo, la vitesse d'obturation, l'exposition, les coordonnées de géolocalisation, le copyright… Toutes ces informations constituent des métadonnées EXIF et peuvent être attachées à une photo, mais surtout partagées avec les mauvaises personnes si vous les faites transiter par des plateformes qui ne les suppriment pas. Comme c'était le cas sur Slack, jusqu'à maintenant. La plateforme a fait disparaître les métadonnées les plus sensibles, comme les données GPS, qui pouvaient par exemple trahir le secret des sources, indispensable aux journalistes notamment. Seuls la marque et le modèle de l'appareil qui a pris la photo restent attachés comme métadonnées.