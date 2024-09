My Selfie, anciennement connu sous le nom d'AI Selfies, est un outil développé par Snapchat qui permet aux utilisateurs de créer des images d'eux-mêmes générées par intelligence artificielle. Vous prenez des selfies avec l'appareil photo de l'application ou vous sélectionnez des photos existantes dans votre galerie. Ces images sont ensuite utilisées pour « apprendre » à l'IA à quoi vous ressemblez.

Une fois ce processus terminé, vous, vos amis et même Snapchat pouvez créer de nouvelles images de vous. L'application promet des fonctionnalités comme les autocollants Cameos et les Snaps AI, censés enrichir l'expérience utilisateur. Snapchat présente My Selfie comme un moyen amusant et innovant de personnaliser votre expérience sur la plateforme.

Mais voilà, car il y a un « mais voilà ». Dans sa page d'assistance, Snapchat précise que ces images seront utilisées pour « comprendre à quoi vous ressemblez ». Une formulation plutôt floue qui laisse planer le doute sur les conditions de cette utilisation de nos images. Un flou qui irrite la société de cybersécurité Malwarebytes. Sur son site, le créateur de l'outil de détection des malwares n'y va pas avec le dos de la cuillère. « Une fois de plus, nous voyons cette plateforme de médias sociaux partir du principe qu'il est acceptable d'utiliser le contenu publié sur sa plateforme pour former l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le cas ! » peut-on lire sur son blog.