Google déploie Chrome 83 en mettant l'accent sur la confidentialité et la sécurité

Chrome va chiffrer les requêtes DNS grâce à une fonctionnalité nouvelle, le "DNS sécurisé" (© Google)

Chrome 83, l'association de la confidentialité à la sécurité

Une navigation dotée d'une protection renforcée et d'un DNS sécurisé

Exit Chrome 81 et bienvenue Chrome 83, Google ayant décidé de sauter la version 82 en raison du coronavirus . Le géant américain a déployé, cette semaine, la nouvelle monture de son navigateur avec un virage global sur la sécurité, symbolisé par la mise en place d'une nouvelle interface des paramètres de confidentialité, accompagnée de nouveaux outils. Faisons le tour des fonctionnalités qui seront disponibles sur Chrome dans les semaines qui arrivent.Chrome 83 facilite l'accès à des paramètres importants, comme la gestion des cookies. L'utilisateur pourra désormais bloquer les cookies tiers en mode normal et en navigation privée, ou bien bloquer tous les cookies sur certains, ou sur tous les sites. Google appelle cela "le mode de navigation Incognito."Il sera possible grâce à lui d'autoriser les cookies tiers sur certains sites de son choix grâce à une petite icône "œil" qui doit prendra place à côté de l'étoile des favoris. Mais les cookies tiers seront donc bloqués par défaut dans chaque session privée.Ce n'est pas une nouveauté mais un ajustement. Google a déplacé le paramètre "Effacer les données de navigation" en haut de la section Confidentialité et sécurité, celui-ci étant sollicité par les internautes, qui suppriment fréquemment leur historique de navigation.Notons que pour les extensions, une nouvelle icône en forme de puzzle fait son apparition. Elle permettra d'accéder avec plus de facilité et plus rapidement aux extensions sur la barre d'outils. Leur organisation nécessitera moins de clics qu'auparavant, et il sera toujours possible d'épingler ses extensions favorites sur la barre d'outils de façon individuelle.La nouvelle version de Chrome vient renforcer le contrôle de sécurité. Le navigateur vous indiquera désormais si les mots de passe enregistrés dans le navigateur ont été compromis, et ce dernier signalera à l'utilisateur si la navigation sécurisée est désactivée. En outre, le contrôle de sécurité pourra rapidement vérifier si la version de Chrome utilisée est bien à jour et bénéficie, par conséquent, des derniers standards de sécurité.Elle est l'une des deux fonctionnalités de sécurité majeures de Chrome 83. Le navigateur va proposer une option "Protection renforcée" qui donne la possibilité à Chrome de vérifier, de façon proactive, si les pages et téléchargements sont dangereux, grâce à un partage en temps réel des données avec la navigation sécurisée de Google. Cela permet notamment de lutter contre les logiciels malveillants et autres menaces, comme le hameçonnage.Dans le détail, Chrome vérifiera l'URL de tous les sites visités ou fichiers téléchargés. Le mode évoluera avec, à terme, l'ajout de messages personnalisés pour des sites qui conduisent au phishing, par exemple, et ce d'ici la fin de l'année, comme nous l'indique le géant américain.Enfin, la grande nouveauté de la version Chrome 83 constitue en la fonctionnalité de DNS sécurisé, un vrai plus censé renforcer la confidentialité et la sécurité pendant la navigation web. Chrome se mettra automatiquement à niveau et optera par défaut pour le protocole DNS-over-HTTPS, si accepté par votre fournisseur. Si en revanche le service est indisponible temporairement, le navigateur basculera directement vers le service DNS standard. Et si le FAI ne le supporte carrément pas (au contraire d'un Mozilla qui facilite son adoption via Cloudflare, peu importe le fournisseur d'accès donc), il sera possible de configurer un autre fournisseur de DNS, ou de désactiver purement et simplement la fonctionnalité.Le DNS sécurisé, qui était testé dans la version bêta, sera activé par défaut et permettra de chiffrer les requêtes DNS, ce qui évitera de les intercepter. Google indique que cela empêchera les hackers de savoir quels sites vous avez pu consulter, ce qui limitera de fait les risques de hameçonnage.