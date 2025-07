C’est écrit noir sur blanc dans l’application : Microsoft Authenticator cessera de gérer vos identifiants à partir du mois d’août. Les mots de passe non exportés avant cette date seront supprimés sans autre forme de procès, sauf s’ils ont été synchronisés avec le navigateur maison. Pour accompagner cette transition forcée, Microsoft avance un nouvel argument sécuritaire : des alertes contextuelles en cas de mot de passe compromis, testées dans la version bêta 139 d’Edge.

Le navigateur intègre en réalité depuis plusieurs années un outil baptisé Password Monitor, chargé de vérifier si vos identifiants figurent dans une base de données de fuites connues. Mais jusqu’ici, les notifications restaient cantonnées aux paramètres, visibles uniquement après un scan manuel ou lors de contrôles périodiques en arrière-plan. Avec cette mise à jour, les alertes deviennent contextuelles et s’affichent directement en cours de navigation. De quoi renforcer la réactivité du système… et inciter un peu plus celles et ceux qui utilisaient Authenticator comme gestionnaire autonome à migrer vers Edge. Tiens donc.