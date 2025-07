Il est essentiel de noter que ce changement ne concerne pas les passkeys. Les utilisateurs ayant activé cette méthode d'authentification pour leur compte Microsoft devront conserver Authenticator, qui reste le fournisseur de passkeys attitré.

La stratégie de Microsoft s'explique par la vulnérabilité croissante des mots de passe. Face à la multiplication des cyberattaques, dont certaines ont mené à des fuites de données historiques, la firme cherche à renforcer la sécurité. Dans un billet de blog, elle affirmait bloquer en moyenne 7 000 attaques par mot de passe chaque seconde, un chiffre qui a presque doublé en un an. Cette migration forcée vers Edge, qui intègre des outils comme Microsoft Defender SmartScreen et un moniteur de mots de passe, est présentée comme une étape vers un écosystème plus sûr et unifié.

Ce mouvement de fond vers des technologies comme les passkeys est partagé par d'autres acteurs majeurs de la tech. Selon la FIDO Alliance, plus de 35% des internautes ont déjà vu l'un de leurs comptes en ligne compromis à cause d'une faille liée à un mot de passe. Le message est clair : l'avenir de l'authentification passera par des systèmes qui ne reposent plus sur des secrets que l'on peut voler ou deviner.