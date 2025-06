Identifier la source et la nature de la violation

Dès l’annonce d’une brèche, la première priorité consiste à savoir quelles informations sont réellement sorties de votre périmètre. Les rapports publics ou les communiqués de l’entreprise touchée fournissent des indices, mais ils peuvent arriver tardivement. Complétez‑les en interrogeant une base indépendante comme Have I Been Pwned : saisir son adresse mail ou un mot de passe permet de vérifier une éventuelle exposition dans les bases pirates. Les organisations disposent en outre des journaux de connexion et des rapports de monitoring qui révèlent souvent l’heure précise et le vecteur d’exfiltration. Cette cartographie initiale conditionne la suite : on ne déploie pas les mêmes contre‑mesures pour une fuite de noms et prénoms que pour la publication d’un inventaire complet de secrets API.

Évaluer le niveau de sensibilité

Toutes les données n'ont pas la même valeur. La perte d'identifiants réutilisés sur plusieurs sites web ouvre la porte à des attaques de credential stuffing. La CNIL rappelle qu'il faut évaluer l'impact sur la vie privée pour qualifier le niveau de risques. Pour une entreprise soumise au RGPD, cette évaluation est cruciale et conditionne l'obligation de notifier la violation aux autorités et aux utilisateurs concernés.