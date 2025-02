Derrière cette campagne, les chercheurs de SecurityScorecard ont identifié un réseau structuré, piloté depuis six serveurs de commande et de contrôle (C2). Hébergés par le fournisseur américain Shark Tech et acheminant leur trafic via UCLOUD HK et CDS Global Cloud, ils affichent un fuseau horaire calé sur Shanghai. Un détail qui, ajouté à l’infrastructure utilisée, alimente les soupçons d’un lien avec des acteurs malveillants chinois, bien qu’aucune attribution définitive n’ait encore été établie.