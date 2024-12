Capsaicin, pour sa part, présente un profil différent. Ce variant du botnet Kaiten, attribué au groupe Keksec (déjà connu pour EnemyBot), s'est manifesté disons plus brièvement, en concentrant ses attaques sur deux jours précis : les 21 et 22 octobre 2024. Sa cible géographique est également plus restreinte. Il se limite plutôt aux pays d'Asie de l'Est.