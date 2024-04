Près de 100 000 NAS D-Link sont utilisés dans un réseau de botnet à cause d'une attaque toute simple

Les modèles 320L, 325, 327L et 340L sont effectivement vulnérables à une « faille » toute simple qui permet de s’identifier sur un appareil connecté au net et de gagner des privilèges administrateurs pour lui faire exécuter ensuite n’importe quelle commande à distance. Il est en effet possible de s’identifier facilement sur le portail de connexion de ces modèles avec un compte utilisateur inscrit « en dur » dans le code et sans mot de passe. Ensuite, en manipulant un fichier de paramètres bien précis, il est possible de gagner l’accès complet au NAS et de le transformer en machine zombie dans un réseau de botnet.