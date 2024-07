Une vulnérabilité activement exploitée sur les D-Link DIR-859, il va falloir changer de routeur

D'un point de vue plus technique, l'exploit vise le fichier « DHCPS6.BRIDGE-1.xml », et non pas le fichier « DEVICE.ACCOUNT.xml » comme on aurait pu s'y attendre. En d'autres termes, les attaques seraient menées dans le but de cibler d'autres fichiers de configuration sensibles, divulguant des informations sur les listes de contrôle d'accès, le NAT, les paramètres du pare-feu, les comptes associés au routeur et les diagnostics. En bref, une multitude de données ultra-confidentielles qui garantissent, en temps normal, la sécurité du réseau et des appareils qui y sont connectés.