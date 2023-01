Synology corrige une faille de gravité maximale, mettez-vous vite à jour !

Fondée par deux anciens salariés de Microsoft en 2000, Synology est une entreprise qui fournit des solutions NAS, des appareils de stockage autonomes qui peuvent être connectés à un réseau professionnel ou privé via Internet. Ces appareils et les logiciels qui y sont associés sont donc utilisés pour stocker de grosses quantités de données et éviter leur perte grâce à un Cloud privé. Autant dire qu'il s'agit de cibles toutes désignées pour les pirates qui, en s'infiltrant, pourraient récupérer des fichiers sensibles, confidentiels ou totalement personnels.

Le 2 janvier dernier, Synology a indiqué qu'une vulnérabilité notée 10/10 pour sa dangerosité avait été détectée dans le logiciel VPN Plus Server. Elle permettait à des pirates d'attaquer à distance et d'exécuter des commandes arbitraires via des vecteurs non spécifiés. Autrement dit, elle pouvait très facilement être exploitée sans demander de grandes compétences. Le problème a évidemment été mis en haut de la liste des priorités.