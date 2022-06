Vous avez un NAS QNAP ? Mettez-le à jour maintenant !

Ce faisant, il devient possible d'exécuter du code à distance et il n'existe alors plus aucune barrière sur le NAS. Reconnu par QNAP, le bug affecte les versions de QTS 5.0.x et supérieures de même que les QTS 4.5.x et supérieures. Les QTS Hero h5.0.x et supérieures sont aussi touchées.