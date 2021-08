Cloudflare a stoppé une attaque DDoS de 17,2 millions de requêtes par seconde

Dans le détail, Cloudflare explique que le trafic de l'attaque provenait de 20 000 robots répartis dans 125 pays du monde, dont l'Indonésie (17 %), l'Inde et le Brésil, pour les plus importants numériquement parlant, suivis du Vietnam, de l'Ukraine, du Cambodge, de la Colombie, de la Thaïlande, du Bengladesh et de la Russie. Rappelons d'ailleurs qu'une attaque DDoS est rendue possible grâce à un immense réseau d'ordinateurs particuliers, possiblement infectés par un malware .