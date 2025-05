Lancée comme un outil de double authentification, Microsoft Authenticator s'est transformé au fil du temps en permettant à la fois de générer des codes de sécurité, mais aussi de stocker des mots de passe ou des informations de paiement.

Microsoft va finalement faire marche arrière et à partir de l’été 2025, l’application Microsoft Authenticator ne permettra plus de sauvegarder, ni d’utiliser ses informations de connexion

À compter de juin 2025, il ne sera plus possible d’enregistrer de nouveaux mots de passe dans l’application, et dès juillet, la fonction de remplissage automatique disparaîtra. En août, toutes les données personnelles seront effacées de l’application.