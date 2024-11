Pour les entreprises, Microsoft introduit également une nouvelle méthode de gestion des mots de passe via le service de gestion Microsoft Edge dans le centre d'administration Microsoft 365. Face à la propagation des partages de mots de passe non sécurisés (et donc risqués), cette fonctionnalité permettra aux administrateurs informatiques de déployer des mots de passe chiffrés partagés à un ensemble spécifique d'utilisateurs.

Cette méthode vise bien entendu à éviter les envois de mots de passe par e-mail ou par chat, ceux-ci s'étant quelque peu répandus ces dernières années. Comme indiqué par le site Neowin, cette fonctionnalité sera disponible en préversion dans les prochains mois pour les clients disposant des licences Microsoft 365 Business Premium, E3 et E5.