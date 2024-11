Les utilisateurs concernés, et il y en aura certainement parmi vous, pourront continuer à utiliser leurs données d'autocomplétion en passant au navigateur Edge et en utilisant leur compte Microsoft. Ils auront également la possibilité d'exporter leurs données depuis Edge afin de les importer dans un autre navigateur.



Pour celles et ceux souhaitant rester sur Chrome, il sera possible d'exporter les données depuis Edge et de les importer dans le gestionnaire de mots de passe de Google Chrome. Toutefois, il est important de noter que les informations de paiement sauvegardées dans l'extension Autofill pour Chrome ne seront pas transférables vers le compte Microsoft, ces dernières étant stockées localement dans l'extension.