Microsoft corrige le "bug" qui importait automatiquement les données de Chrome dans Edge

Si vous utilisez Microsoft Edge au quotidien pour effectuer vos recherches et consulter vos différents sites web, une mise à jour est disponible et vous devriez la télécharger rapidement. En effet, le correctif mis en ligne par Microsoft résout un problème particulièrement agaçant qui a été mis en lumière il y a quelques semaines. En effet, le géant du logiciel a été suspecté de ne pas respecter l'avis de ses utilisateurs, et de récupérer par défaut leurs données de navigation intégrées à Google Chrome.