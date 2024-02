L'Union européenne épargne iMessage et Bing, qui échappent au DMA et à la régulation

Apple garde jalousement fermée sa messagerie instantanée, iMessage. Disponible uniquement sur les appareils de la marque, la plateforme permet de s'envoyer des messages et contenus multimédias via le web, mais ne propose aucune compatibilité avec les autres services et protocoles de messagerie, sauf l'antique SMS. Officiellement, Apple verrouille son produit pour des raisons de sécurité, mais iMessage reste aussi un argument de vente pour ses iPhone et autres iPad.

Le DMA impose quant à lui aux « gatekeepers », soit les services considérés comme les plus importants sur le marché européen, de proposer une compatibilité complète avec les autres messageries comme WhatsApp ou Facebook Messenger.

Depuis plusieurs mois, Apple bataille pour convaincre l'Union européenne qu'iMessage n'est pas un service aussi populaire que ses concurrents sur le marché européen et les arguments des avocats du constructeur californien ont porté leurs fruits.

iMessage a finalement été exclu de la liste des services majeurs, et n'aura pas à se conformer aux nouvelles règles de régulation en vigueur dans les prochains mois. Apple a toutefois annoncé l'intégration de la norme RCS, le SMS 2.0 qui propose plus de fonctionnalités comme le chiffrement des messages, ainsi que l'envoi de contenus multimédia (photos, vidéos) en haute résolution. Le RCS devrait ainsi améliorer un tant soit peu les communications entre les iPhone et les smartphones Android.