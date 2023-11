Orange, Google et d'autres demandent à l'UE de forcer l'ouverture d'iMessage

Dans leur lettre, Google, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom et Telefónica affirment qu'iMessage remplit les critères pour être qualifiée de contrôleur d'accès, car elle est une passerelle importante entre les entreprises et leurs clients. Selon eux, le fait que la messagerie ne soit accessible qu'aux utilisateurs d'iOS constitue un frein aux efforts des commerçants souhaitant l'exploiter : « À cause d'iMessage, les utilisateurs professionnels ne peuvent envoyer des messages enrichis qu'aux utilisateurs iOS et doivent recourir aux SMS traditionnels pour tous les autres utilisateurs finals. »