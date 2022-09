Compatibilité des SMS entre iOS et Android : Tim Cook a une drôle de réponse au problème

La messagerie d'Apple est, depuis sa création, une plateforme fermée, utilisable uniquement par les possesseurs de produits de la marque. Cette dernière l'explique par sa volonté de garantir la confidentialité des échanges entre ses utilisateurs avec un chiffrement de bout en bout des conversations.

Google a quant à elle adopté depuis quelques années le RCS, un autre protocole de messagerie ouvert qui permet les conversations de groupe et l'envoi de fichiers, de photos et de vidéos. Néanmoins, Apple n'entend pas l'adopter, et les messages des utilisateurs Android sont envoyés sous la forme de simples SMS.

La situation est inacceptable pour Google, qui a récemment lancé une campagne de communication dans le but de pousser les utilisateurs Android à faire pression sur Apple pour enfin adopter le RCS. Lors de la Code Conference 2022, qui s'est tenue cette semaine en Californie, Tim Cook a eu l'occasion d'aborder le sujet, et le moins que l'on puisse dire est que sa réponse risque d'en décevoir plus d'un.