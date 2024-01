Microsoft échappe aux obligations législatives européennes sur Bing et son navigateur Edge

Le DMA prévoit que les plateformes comptant plus de 45 millions d’utilisateurs dans l’UE par mois (et 10 000 professionnels par an pendant les trois dernières années) soient labellisées comme des « contrôleurs d’accès » et soumises à des contraintes strictes. Mais ni le navigateur édité par la firme ni son moteur de recherche ne remplissent ces conditions d’après Bruxelles. Ergo, tout continue comme avant.