Selon Microsoft et Apple, Bing et iMessage ne sont pas assez populaires pour être concernés par le DMA

Les géants de la tech sont désormais plus qu'habitués à discuter avec les décideurs européens. Les négociations sont devenues un exercice maîtrisé par les deux parties, qui ne reculent parfois devant rien. Du moins, Apple et Microsoft n'auraient pas grand-chose à perdre en tentant le tout pour le tout pour que Bing et iMessage ne figurent pas sur la liste des « contrôleurs d'accès ». Celle-ci vise à désigner les services numériques les plus puissants et les plus populaires en Europe, lesquels devront se conformer pleinement au DMA et s'ouvrir à la concurrence. Cela ne plaît évidemment pas beaucoup à certains géants.

Et si Google et Amazon peuvent difficilement faire passer leurs services comme trop peu puissants sur le Vieux Continent, il n'en va pas de même pour Microsoft et Apple, selon le Financial Times. Les deux géants de la tech estiment en effet qu'iMessage et Bing ne remplissent pas l'un des critères essentiels pour figurer sur la fameuse liste : ils ne seraient pas assez populaires. Leur nombre d'utilisateurs mensuels n'excéderait pas les 45 millions d'utilisateurs, d'après leurs éditeurs, seuil désigné par la Commission européenne au-dessus duquel on peut et doit devenir un « contrôleur d'accès ».