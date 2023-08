Beeper veut devenir l'application SMS universelle avec la prise en charge de RCS et iMessage… même sur Android !

La messagerie instantanée d'Apple, iMessage, est un service propriétaire, et la marque n'a jamais essayé de rendre les choses plus faciles pour ses utilisateurs, en proposant une version adaptée à Android. Si vos proches ont un smartphone équipé du système d'exploitation de Google, vous devrez en passer par les fameuses « bulles vertes », soit les bons vieux SMS.

Ces dernières années, Google a poussé une nouvelle technologie de messages, le RCS, qui se présente comme le successeur du SMS, avec la possibilité pour les utilisateurs de se partager des médias comme des photos, des vidéos ou des GIF, de la même manière que sur une messagerie. Malgré une campagne de communication visant à faire entendre raison à Apple, le constructeur californien n'a rien voulu savoir et rechigne encore aujourd'hui à supporter le RCS.

Le logiciel Beeper est pourtant là pour rendre la vie plus agréable et plus simple aux utilisateurs de ces deux services, mais aussi d'autres messageries. Cette solution, disponible sur Windows, Mac, mais aussi Linux, Android et iOS, permet en effet d'agréger l'ensemble de ses services de discussion en une seule interface.