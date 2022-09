Comment utiliser iMessage sur Android ou Windows grâce à Beeper

En lançant les iMessages, Apple a vu juste. Il s'agit d'une messagerie réservée à ses nombreux clients au signe de reconnaissance bien distinctif : la bulle bleue. On sait tout de suite si on parle à un utilisateur d'Apple ou non. En tête des ventes de smartphones, la marque garde fermée sa messagerie et les utilisateurs d'Android doivent se contenter des bulles vertes. Nous aurions pu croire à une ouverture en même temps que celle de FaceTime, mais non !