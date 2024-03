DMA : Microsoft liste les changements appliqués à Windows pour le mettre en conformité avec les nouvelles règles européennes

Désormais, les versions mises à jour de Windows 10 et Windows 11 permettent aux utilisateurs de l'UE de désinstaller Microsoft Edge et Microsoft Bing. Dans la même lignée, ceux qui se connectent à Windows avec un compte Microsoft ne seront plus automatiquement connectés à Edge, Bing et aux services Microsoft Start pour la météo, les actualités, etc. De cette manière, la firme de Redmond ne force pas les consommateurs à utiliser ses propres services au détriment des autres.