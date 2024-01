Microsoft met Windows 10 en conformité avec les exigences européennes (DMA) : tout ce qui change

On ne peut pas dire que toutes les mises à jour de Windows sont particulièrement marquantes. Cependant, certaines le sont plus que d'autres, et celle de février 2024 a un petit je-ne-sais-quoi en plus qui, avouons-le, nous ravit quelque peu. Samedi, Microsoft a en effet annoncé qu'elle avait « travaillé pour assurer sa conformité avec la législation sur les marchés numériques (DMA) dans l'Espace économique européen ». Grâce (ou à cause) de cela, la firme s'est enfin décidée à nous procurer quelque chose que les utilisateurs réclamaient depuis de nombreuses années.

Sur Windows 10, il sera possible de désinstaller davantage d'applications installées par Microsoft et qui étaient jusqu'alors difficiles à supprimer. C'est quelque chose que nous avons déjà pu expérimenter sur Windows 11, avec la possibilité de se défaire de programmes tels que les applications Caméra, Photos, ou encore feu Cortana. Cependant, la mise à jour optionnelle KB5034203 va plus loin pour le marché européen en particulier, puisqu'il sera possible de se débarrasser de l'intégration Bing au sein de la barre de recherche système, mais également de Microsoft Edge. Une promesse faite par la firme il y a plusieurs semaines de cela.