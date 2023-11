Microsoft va nous laisser désinstaller encore plus de ses applications sur Windows 11

Microsoft n'explique pas ses choix, mais certains sont parfaitement compréhensibles et même déjà testés dans une précédente version. Les fonctions de Contacts, par exemple, sont déjà accessibles via d'autres applications, et même nativement par le biais de Courrier et calendrier. Cortana, quant à elle, est abandonnée par Microsoft au profit de Copilot, et la possibilité de supprimer son application apparaît logique.