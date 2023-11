Windows 11 : Microsoft fait le ménage dans les applis préinstallées, et ce n’est pas plus mal !

Microsoft tient tout de même à rassurer les utilisateurs et utilisatrices de ces applications. « Windows Maps et Windows Films et TV [...] resteront disponibles et mis à jour via le Microsoft Store », explique l’entreprise, mais Windows 11 ne les embarquera bientôt plus par défaut. Ce changement dans la build « Canary » coïncide d’ailleurs avec l’annonce de la suppression d’une vieille application de chat et d’envoi de mail dans la version 23H2 de Windows.