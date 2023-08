Vous pourrez bientôt désinstaller ces logiciels préinstallés sur Windows 11, il était temps !

Si vous comptez parmi les utilisateurs et utilisatrices de Windows 11, et que vous avez déjà essayé de vous débarrasser des applications préinstallées sur le système d'exploitation, alors vous savez déjà que ce n'est malheureusement pas possible pour certaines d'entre elles. Bonne nouvelle, la firme de Redmond va prochainement rectifier le tir. La dernière version préliminaire de Windows 11 (25931) publiée sur le canal Canary permet en effet de désinstaller un plus grand nombre d'applications préinstallées. Voici la liste complète des logiciels installés par défaut qu'il sera maintenant possible de supprimer de son PC :