Microsoft Edge dans les pas de Google Chrome pour le ciblage publicitaire

Chez Microsoft, cette collecte de données, si elle est autorisée et reliée à votre compte Microsoft, permettra de personnaliser Edge, mais aussi la recherche (pour améliorer les résultats sur Bing ), les services de shopping (pour des comparateurs de prix et d'éventuels coupons de réduction) et d'actualité de Microsoft. Sans surprise, de la publicité ciblée sera aussi prévue avec un affichage d'annonces liées à vos centres d'intérêt.

Comme évoqué plus haut, tout cela impliquera une fenêtre opt-in vous permettant de paramétrer facilement ce que vous acceptez ou non. En d'autres termes, cette fenêtre contextuelle demandera l'autorisation d'utiliser votre activité de navigation, y compris l'historique, les favoris et d'autres données de navigation.