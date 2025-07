Depuis plusieurs mois, Microsoft promettait de simplifier l’usage des passkeys dans l’écosystème Windows. Il était alors question de synchronisation dans le cloud, d’ouverture aux gestionnaires tiers, et d’une transition progressive vers un monde sans mots de passe. L’annonce avait été faite dès l’automne 2024, mais la fonctionnalité restait encore à concrétiser côté utilisateurs et utilisatrices. C’est désormais en cours, du moins pour celles et ceux inscrits au programme Insider, alors que la dernière build du canal Dev inaugure un nouveau plugin d’authentification permettant d’utiliser ses passkeys stockées dans 1Password directement depuis Windows 11, via Windows Hello.