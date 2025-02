Des performances boostées de 40%, la promesse de Microsoft pour son navigateur Edge

Comment accélérer les performances d'un navigateur Web ? Cela passe d'abord par l'optimisation du moteur de rendu ainsi que du moteur d'exécution JavaScript. Mais quand on repose sur Chromium… difficile de faire mieux que la concurrence. En général, cela passe par le blocage automatique des publicités et des trackers, ce que l'on trouve chez Opera ou Brave.

D'autres éléments peuvent cependant avoir un impact, et selon Microsoft, il s'agit des composants même de l'interface.

L'année dernière, l'éditeur annonçait vouloir réécrire son navigateur en se basant sur WebUI 2.0 plutôt de React. L'objectif est de rendre l'application… réactive, même sur les configurations matérielles modestes. Les premiers fruits de ces travaux ont vu le jour en février 2024 au sein de la version 122 du logiciel.

L'éditeur de Redmond annonce que de nouveaux composants ont été migrés vers WebUI 2.0, et plus particulièrement, les sections, les favoris, les téléchargements ou encore l'historique de navigation. Sur son blog officiel, l'équipe de Edge précise : "en fait, pas moins de 14 zones différentes de l'interface utilisateur dans l'ensemble du navigateur sont maintenant 40% plus rapides qu'auparavant, en moyenne."