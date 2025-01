Avec Phoenix, Microsoft fait évoluer Edge en douceur pour mieux coller à l’esthétique et aux fonctionnalités de Windows 11. Si les derniers ajustements les plus marquants ne datent pas d’hier, ils permettent de mieux comprendre la philosophie derrière ce projet. À titre d’exemples, on peut citer la fonction d’écran partagé, introduite en 2023, ou encore le retour de l'effet Mica dans les barres de titre et d’outils du navigateur.