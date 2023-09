Deux pages web dans la même fenêtre ? C'est désormais possible sur Edge !

De plus, par la suite, ce bouton permettra également de choisir entre ouvrir les liens dans l'onglet actif ou dans le second. En somme, il apparaît clairement que Microsoft pense assurément au confort et à la productivité des utilisateurs d'Edge en s'inspirant notamment de ce qui se fait chez la concurrence. La firme rappelle d'ailleurs qu'il est possible de glisser-déposer un lien depuis la fenêtre de gauche vers la fenêtre de droite pour ouvrir la page correspondante, ou encore que la place occupée par les deux fenêtres peut être modifiée avec la barre centrale.